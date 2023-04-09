Нападающий ПСЖ Лионель Месси снова переписал историю европейского футбола. Произошло это в поединке 30-го тура Лиги 1 против Ниццы.

35-летний аргентинец открыл счет на 26 минуте, удачно сориентировавшись в штрафной. Это его 702 гол на клубном уровне в Европе, что является новым рекордом, сообщает ESPN.

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По этому показателю Лионель обошел Криштиану Роналду, в активе которого был 701 забитый мяч. Португальский нападающий сейчас играет за Аль-Наср из Саудовской Аравии и вряд ли вернется к выступлениям в Европе.

Относительно поединка с Ниццей, он завершился голом Серхио Рамоса с передачи Месси. 2:0 – ПСЖ набрал 69 пунктов и остался лидером Лиги 1.

Видеообзор матча Ницца – ПСЖ: