Мессі побив фантастичний рекорд Роналду і став найкращим у Європі: відео результативних дій
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі знову переписав історію європейського футболу. Сталось це у поєдинку 30 туру Ліги 1 проти Ніцци.
35-річний аргентинець відкрив рахунок на 26 хвилині, вдало зорієнтувавшись у штрафному. Це його 702 гол на клубному рівні у Європі, що є новим рекордом, інформує ESPN.
Дует Мессі-Рамос повернув ПСЖ на шлях перемог, Фонсека осоромився проти найгіршої команди Ліги 1
За цим показником Ліонель обійшов Кріштіану Роналду, в активі якого був 701 забитий м'яч. Португальський нападник зараз грає за Аль-Наср із Саудівської Аравії та навряд чи повернеться до виступів у Європі.
Щодо поєдинку з Ніццою, то він завершився голом Серхіо Рамоса з передачі Мессі. 2:0 – ПСЖ набрав 69 пунктів та залишився лідером Ліги 1.
Відеоогляд матчу Ніцца – ПСЖ: