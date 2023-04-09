Нападник ПСЖ Ліонель Мессі знову переписав історію європейського футболу. Сталось це у поєдинку 30 туру Ліги 1 проти Ніцци.

35-річний аргентинець відкрив рахунок на 26 хвилині, вдало зорієнтувавшись у штрафному. Це його 702 гол на клубному рівні у Європі, що є новим рекордом, інформує ESPN.

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За цим показником Ліонель обійшов Кріштіану Роналду, в активі якого був 701 забитий м'яч. Португальський нападник зараз грає за Аль-Наср із Саудівської Аравії та навряд чи повернеться до виступів у Європі.

Щодо поєдинку з Ніццою, то він завершився голом Серхіо Рамоса з передачі Мессі. 2:0 – ПСЖ набрав 69 пунктів та залишився лідером Ліги 1.

Відеоогляд матчу Ніцца – ПСЖ: