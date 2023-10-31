Месси вспомнил соперничество с Роналду: "Думаю, это мой последний "Золотой мяч"
Нападающий сборной Аргентины и Интера Майами Лионель Месси считает, что больше не сможет претендовать на высшую футбольную награду.
"Прошло некоторое время с тех пор, как я перестал думать о "Золотом мяче". Раньше я говорил, что для меня никогда не было приоритетом выиграть эту награду, а тем более сейчас, когда я достиг всего в своей карьере.
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Я думаю, что да, это будет мой последний "Золотой мяч". Я счастлив, что достиг всего, и что я игрок, который много раз выигрывал высшую награду.
В спортивном плане это была большая битва с Криштиану Роналду. Мы подпитывались от этого соперничества, потому что оба очень конкурентоспособны. Он также всегда хотел побеждать. Это был очень приятный период для нас обоих, а также тех, кто любит футбол.
Я думаю, мы действительно заслужили достижения вершины и такого долгого удержания на ней. Туда легко добраться, но трудно там оставаться, а мы оставались на вершине 10-15 лет. Это очень сложно, и сделать это потрясающе. Это будет прекрасным воспоминанием для всех, кто следил за нами", – рассказал Месси в интервью L'Équipe.
Напомним, что Лионель Месси в понедельник, 30 октября, завоевал свой 8-й "Золотой мяч". Криштиану Роналду выигрывал награду пять раз.
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