"Прошло некоторое время с тех пор, как я перестал думать о "Золотом мяче". Раньше я говорил, что для меня никогда не было приоритетом выиграть эту награду, а тем более сейчас, когда я достиг всего в своей карьере.

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Я думаю, что да, это будет мой последний "Золотой мяч". Я счастлив, что достиг всего, и что я игрок, который много раз выигрывал высшую награду.

В спортивном плане это была большая битва с Криштиану Роналду. Мы подпитывались от этого соперничества, потому что оба очень конкурентоспособны. Он также всегда хотел побеждать. Это был очень приятный период для нас обоих, а также тех, кто любит футбол.

Я думаю, мы действительно заслужили достижения вершины и такого долгого удержания на ней. Туда легко добраться, но трудно там оставаться, а мы оставались на вершине 10-15 лет. Это очень сложно, и сделать это потрясающе. Это будет прекрасным воспоминанием для всех, кто следил за нами", – рассказал Месси в интервью L'Équipe.

Напомним, что Лионель Месси в понедельник, 30 октября, завоевал свой 8-й "Золотой мяч". Криштиану Роналду выигрывал награду пять раз.

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