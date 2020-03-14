Месси отреагировал на остановку Примеры – трогательный текст от форварда Барселоны

Звезда Барселоны Лионель Месси считает, что здоровье – превыше всего.

"Это трудный период для всех. Мы переживаем из-за того, что происходит. Мы хотим помочь тем, кто переживает худшие последствия. Помочь тем, кого это задело непосредственно, тем, кто борется с этим в больницах и медицинских центрах. Я хочу пожелать много сил им.

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Здоровье всегда должно быть на первом месте. Это исключительный момент, и мы должны следовать указаниям организаций здравоохранения, так и государственных органов. Только так мы можем эффективно бороться с этим.

Это время быть ответственным и оставаться дома, где можно насладиться временем со своими близкими, которого всегда так не хватает. Обнимаю и надеюсь, что мы сможем исправить эту ситуацию как можно скорее", – написал Месси в Instagram.

Напомним, ближайшие туры чемпионата Испании перенесли на неопределенный срок из-за распространения в стране эпидемии коронавируса.

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