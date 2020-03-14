toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛЬВОВ - КАРПАТЫ

Месси отреагировал на остановку Примеры – трогательный текст от форварда Барселоны

18:25 133 Читати українською
Месси отреагировал на остановку Примеры – трогательный текст от форварда Барселоны
Лионель Месси / Фото ФК Барселона

Звезда Барселоны Лионель Месси считает, что здоровье – превыше всего.

"Это трудный период для всех. Мы переживаем из-за того, что происходит. Мы хотим помочь тем, кто переживает худшие последствия. Помочь тем, кого это задело непосредственно, тем, кто борется с этим в больницах и медицинских центрах. Я хочу пожелать много сил им.

Барселона готовит новый контракт для Месси – известны финансовые детали

Здоровье всегда должно быть на первом месте. Это исключительный момент, и мы должны следовать указаниям организаций здравоохранения, так и государственных органов. Только так мы можем эффективно бороться с этим.

Это время быть ответственным и оставаться дома, где можно насладиться временем со своими близкими, которого всегда так не хватает. Обнимаю и надеюсь, что мы сможем исправить эту ситуацию как можно скорее", – написал Месси в Instagram.

Напомним, ближайшие туры чемпионата Испании перенесли на неопределенный срок из-за распространения в стране эпидемии коронавируса.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині

Son días complicados para todo el mundo. Vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos ayudar poniéndonos en el lugar de aquellos que peor lo están pasando, o bien porque les afectó directamente a ellos o sus familiares y amigos, o porque están trabajando en primera línea para combatirlo en hospitales y centros de salud. Quiero enviarles mucha fuerza a todos ellos. La salud debe ser siempre lo primero. Es un momento excepcional y hay que seguir las indicaciones tanto de las organizaciones sanitarias como de las autoridades públicas. Sólo así podremos combatirlo de manera efectiva. Es el momento de ser responsable y quedarse en casa, además es perfecto para disfrutar ese tiempo con los tuyos que no siempre se puede tener. Un abrazo y ojalá consigamos darle vuelta a esta situación cuanto antes. #QuedateEnCasa #StayAtHome

Допис, поширений Leo Messi (@leomessi)

blog_ava
Золоті 60-ті і сива давнина: колиска Динамо, трагедія проклятого капітана, 383 голи і ще 27 фото "старої школи"
12:00
539
Теги
коронавирус Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
20
мин
Заря
14:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук