Барселона готовит новый контракт для Месси с рекордной зарплатой

В лагере Барселоны намерены продемонстрировать Лионелю Месси, насколько ценным аргентинец является для "блаугранас".

Лионель Месси вскоре получит от каталонцев предложение по новому соглашению, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в twitter.

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Новый контракт будет рассчитан до лета 2023 года, зарплата аргентинца составит около 50 млн евро за сезон. Действующее соглашение 32-летнего форварда с Барсой рассчитано до 30 июня 2021-го.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Месси провел 22 матча, в которых отметился 19-ю голами и 12-ю ассистами.

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