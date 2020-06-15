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Месси отрастил усы, а Мбаппе похож на Эскобара – ФИФА поностальгировала за ЧМ-1970

18:13 99 Читати українською
Месси отрастил усы, а Мбаппе похож на Эскобара – ФИФА поностальгировала за ЧМ-1970
Лионель Месси и Килиан Мбаппе / Фото FIFA

ФИФА изменила имидж современных звезд футбола и опубликовала колоритные фотоколлажи.

В последние дни ФИФА отмечает 50-летие чемпионата мира, который проходил в Мексике.

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На официальной странице организации в Twitter появились фотоколлажи с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе. Звездные игроки представлены в ретро-образах 70-х годов. Остроумные болельщики уже отметили сходство французского форварда ПСЖ с известным наркобароном Пабло Эскобаром.

Напомним, на ЧМ-1970 победителем турнира стала сборная Бразилии.

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Теги
Неймар Неймар Мир Мундиаль Лионель Месси Лионель Месси ФИФА
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