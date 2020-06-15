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Мессі відростив вуса, а Мбаппе схожий на Ескобара – ФІФА дотепно поностальгувала за ЧС-1970

18:11 270 Читать на русском
Мессі відростив вуса, а Мбаппе схожий на Ескобара – ФІФА дотепно поностальгувала за ЧС-1970
Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе / Фото FIFA

ФІФА змінила імідж сучасних зірок футболу та опублікувала колоритні фотоколажі.

Останніми днями ФІФА святкує 50-річчя чемпіонату світу, який відбувався у Мексиці.

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На офіційній сторінці організації у Twitter з'явились фотоколажі з Ліонелем Мессі, Неймаром та Кіліаном Мбаппе. Зіркові гравці представлені в ретро-образах 70-х років. Дотепні вболівальники вже відзначили схожість французького форварда ПСЖ із відомим наркобароном Пабло Ескобаром.

Нагадаємо, на ЧС-1970 переможцем турніру стала збірна Бразилії.

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Неймар Неймар Світ Мундіаль Ліонель Мессі Ліонель Мессі ФІФА
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