Мессі відростив вуса, а Мбаппе схожий на Ескобара – ФІФА дотепно поностальгувала за ЧС-1970

ФІФА змінила імідж сучасних зірок футболу та опублікувала колоритні фотоколажі.
Останніми днями ФІФА святкує 50-річчя чемпіонату світу, який відбувався у Мексиці.
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На офіційній сторінці організації у Twitter з'явились фотоколажі з Ліонелем Мессі, Неймаром та Кіліаном Мбаппе. Зіркові гравці представлені в ретро-образах 70-х років. Дотепні вболівальники вже відзначили схожість французького форварда ПСЖ із відомим наркобароном Пабло Ескобаром.
Нагадаємо, на ЧС-1970 переможцем турніру стала збірна Бразилії.
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