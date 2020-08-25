Месси останется без привилегий в Барселоне – Куман продолжает революцию в каталонском клубе

Встреча Кумана с игроками Барселоны завершилась важным решением для клуба – Лионель Месси больше не сможет диктовать свои условия и быть главным в раздевалке, сообщает телеканал Cuatro.

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Наставник Барселоны отметил, что стремится контролировать все процессы в новом для себя клубе и хочет сделать акцент на команде, а не на отдельных игроках. При этом Куман рассчитывает на Месси в статусе краеугольного камня проекта. Атмосфера была довольно напряженной, а Лионель остался недовольным и растерянным одновременно.

Напомним, недавно Месси в частной беседе с Рональдом Куманом выразил мнение, что ему следует покинуть Барселону. Добавим, что каталонцы впервые с 2014 года не выиграли ни одного трофея и были унижены Баварией 2:8 в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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