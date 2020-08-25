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Мессі залишиться без привілеїв у Барселоні – Куман продовжує революцію в каталонському клубі

18:45 - Читать на русском
Мессі залишиться без привілеїв у Барселоні – Куман продовжує революцію в каталонському клубі
Ліонель Мессі та Рональд Куман / колаж Daily Express

Головний тренер Барселони Рональд Куман наводить свої порядки в клубі.

Зустріч Кумана з гравцями Барселони завершилась важливим рішенням для клубу – Ліонель Мессі більше не зможе диктувати свої умови та бути головним у роздягальні, повідомляє телеканал Cuatro.

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Наставник Барселони зазначив, що прагне контролювати усі процеси у новому для себе клубі та хоче зробити акцент на команді, а не на окремих гравцях. При цьому Куман розраховує на Мессі у статусі наріжного каменю проекту. Атмосфера була досить напруженою, а Ліонель залишився невдоволеним та розгубленим водночас.

Нагадаємо, нещодавно Мессі у приватній розмові з Рональдом Куманом висловив думку, що йому слід покинути Барселону. Додамо, що каталонці вперше з 2014 року не виграли жодного трофею та були принижені Баварією 2:8 в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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Теги
Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Рональд Рональд Куман
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