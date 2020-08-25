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Манчестер Юнайтед стал фаворитом в борьбе за Месси – на звезду Барселоны охотятся еще два топ-клубы и Бекхэм

17:51 - Читати українською
Манчестер Юнайтед стал фаворитом в борьбе за Месси – на звезду Барселоны охотятся еще два топ-клубы и Бекхэм
Лионель Месси / Reuters

Форвард Барселоны Лионель Месси как никогда близок к уходу из родного клуба – на аргентинца уже есть несколько претендентов.

Манчестер Юнайтед имеет лучшие шансы подписать Месси, поскольку может покрыть финансовые запросы аргентинца, сообщает издание Cuatro.

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Также видеть Лионеля в своем составе стремятся Манчестер Сити и Интер, которые имеют свои аргументы в переговорах. "Горожане" используют Пепа Гвардиолу и Куна Агуэро как людей, которые могут убедить Месси присоединиться к Манчестер Сити, а Интер предлагает амбициозный проект.

Еще один клуб, который попытается подписать Лионеля – Интер Майами, который принадлежит Дэвиду Бекхэму. Легендарный англичанин мечтает собрать в своей команде двух самых ярких звезд современности: Месси и Роналду.

Напомним, недавно Месси в частной беседе с Рональд Куман выразил мнение, что ему следует покинуть Барселону. Добавим, что каталонцы впервые с 2014 года не выиграли ни одного трофея и были унижены Баварией 2:8 в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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