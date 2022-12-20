Лионель Месси не устает праздновать победу Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.

Накануне "альбиселесте" привезли трофей на родину, а в Буэнос-Айресе состоялся чемпионский парад.

Месси с Кубком мира стал рекордсменом Instagram, обойдя легендарное яйцо

Лионель Месси, для которого первая золотая медаль Мундиаля в карьере, опубликовал кадры, которые могут стать легендарными. На фото нападающий ПСЖ и сборной Аргентины лежит в постели рядом с Кубком мира и пьет любимый напиток – мате.

"Доброе утро", – написал Месси в Instagram, добавив фотографии.

Предыдущая публикация Лионеля, посвященная победе на чемпионате мира-2022, стала самой популярной в истории Instagram. Не исключено, что появился претендент на новый рекорд.

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