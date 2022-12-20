Капитан сборной Аргентины не только стал чемпионом мира-2022, но и вошел в историю Instagram.

Публикация 35-летнего футболиста после финала чемпионата мира в Катаре стала культовой. Пост Лионеля Месси в Instagram за неполные двое суток собрал более 57 миллионов лайков. Это рекорд в истории социальной сети, сообщает Marca.

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До сих пор самым популярным постом было фото обыкновенного яйца, опубликованное в начале 2019 года. Эта фотография оказалась вирусной – ее лайкнули более 56 миллионов человек. Призыв сделать это фото самым популярным в истории Instagram тогда сработал на отлично.

Напомним, ЧМ-2022 стал пятым и, вероятнее всего, последним в карьере Лионеля Месси. Аргентинец сыграл на чемпионатах мира 26 матчей, забил 13 голов и отдал 8 ассистов. По системе "гол+пас" он является лучшим игроком в истории Мундиалей.

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