Ліонель Мессі не втомлюється святкувати перемогу Аргентини на ЧС-2022 в Катарі.

Напередодні "альбіселесте" привезли трофей на батьківщину, а в Буенос-Айресі відбувся чемпіонський парад.

Мессі з Кубком світу став рекордсменом Instagram, обійшовши легендарне яйце

Ліонель Мессі, для якого це перша золота медаль Мундіалю в кар'єрі, опублікував кадри, які можуть стати легендарними. На фото нападник ПСЖ та збірної Аргентини лежить у ліжку поруч із Кубком світу та п'є свій улюблений напій – мате.

"Доброго ранку", – написав Мессі в Instagram, додавши світлини.

Попередня публікація Ліонеля, присвячена перемозі на чемпіонаті світу-2022, стала найпопулярнішою в історії Instagram. Не виключено, що з'явився претендент на новий рекорд.

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