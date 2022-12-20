Мессі опублікував фото з Кубком світу у ліжку – вірусні кадри
Ліонель Мессі не втомлюється святкувати перемогу Аргентини на ЧС-2022 в Катарі.
Напередодні "альбіселесте" привезли трофей на батьківщину, а в Буенос-Айресі відбувся чемпіонський парад.
Мессі з Кубком світу став рекордсменом Instagram, обійшовши легендарне яйце
Ліонель Мессі, для якого це перша золота медаль Мундіалю в кар'єрі, опублікував кадри, які можуть стати легендарними. На фото нападник ПСЖ та збірної Аргентини лежить у ліжку поруч із Кубком світу та п'є свій улюблений напій – мате.
"Доброго ранку", – написав Мессі в Instagram, додавши світлини.
Попередня публікація Ліонеля, присвячена перемозі на чемпіонаті світу-2022, стала найпопулярнішою в історії Instagram. Не виключено, що з'явився претендент на новий рекорд.
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