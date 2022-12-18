Капитан "альбиселесте" Лионель Месси заверил, что не собирается покидать национальную команду после Мундиаля в Катаре.

"Я не буду завершать карьеру в сборной. Я хочу сыграть в форме сборной Аргентины как чемпион мира", – цитирует Месси TyC Sports.

Месси стал рекордсменом по количеству сыгранных минут на ЧМ, обойдя Мальдини

Напомним, по итогам чемпионата мира Лионель был признан лучшим игроком турнира. В финальном матче против Франции он стал автором дубля, а также забил в серии 11-метровых. 35-летний футболист принял участие во всех семи матчах своей команды, в которых отличился 7 голами и 3 ассистами.

К слову, сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира в третий раз в истории.

ЧМ-2022 для Месси: Аргентина и Франция выдали лучший финал в истории – перестрелку Мбаппе и Лео решила серия пенальти