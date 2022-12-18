Капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі запевнив, що не збирається покидати національну команду після Мундіалю в Катарі.

"Я не буду завершувати кар'єру у збірній. Я хочу зіграти у формі збірної Аргентини як чемпіон світу", – цитує Мессі TyC Sports.

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Нагадаємо, за підсумками чемпіонату світу Ліонель був визнаний найкращим гравцем турніру. У фінальному матчі проти Франції він став автором дубля, а також забив у серії 11-метрових. 35-річний футболіст взяв участь у всіх семи матчах своєї команди, в яких відзначився 7 голами і 3 асистами.

До слова, збірна Аргентини стала переможцем чемпіонату світу втретє в історії.

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