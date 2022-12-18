Форвард сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира 2022 года.

Месси стал рекордсменом по количеству сыгранных минут на ЧМ, обойдя Мальдини

35-летний нападающий стал первым футболистом, забившим на каждой стадии одного ЧМ – от группового этапа до финала. Кроме того, Месст установил рекорд по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира (26 встреч). В 7 матчах он забил 7 голов (3 асиста), в том числе оформил дубль в ворота сборной Франции в финале турнира, а также забил гол в решающей серии пенальти.

Интересно, что Лионель не стал лучшим бомбардиром турнира, пропустив вперед Килиана Мбаппе с 8-ю голами, однако помог Аргентине выиграть третий Кубок мира после 36-летней паузы.

ЧМ-2022 для Месси: Аргентина и Франция выдали лучший финал в истории – перестрелку Мбаппе и Лео решила серия пенальти