"Месси – лучший игрок в мире, а в сборной Аргентины не могут этим воспользоваться", – Тальяфико

Аргентинский защитник Аякса Николас Тальяфико рассказал о роли нападающего Барселоны Лионеля Месси в национальной команде "альбиселестес".

"Месси – лучший игрок в мире, а мы не знаем, как этим воспользоваться. Мы должны найти идею или тренера, который поможет нам понять возможности нам Месси, и навести порядок в команде.

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Это не то же самое, что быть лучшим в клубе в течение 15 лет, зная все. В национальной сборной Аргентины, или через смену президента, тренера, или через нашу страсть, которая нас ослепляет, мы не можем создать качественный проект уже который год. Это не легко.

Месси не везет со сборной. Он достиг трех финалов, но у нас нет проекта, который, например, у Барселоны", – цитирует Тальяфико Marca.

Напомним, Месси после ЧМ-2018 решил временно приостановить выступления за национальную команду, но присоединится к команде уже на мартовском сборе.

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