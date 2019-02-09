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Марокко заплатит Аргентине 450 тысяч евро за участие Месси в товарищеском матче

16:38 12 Читати українською
Марокко заплатит Аргентине 450 тысяч евро за участие Месси в товарищеском матче
Лионель Месси / Фото: соцсети

Марокканская Федерация футбола готова заплатить за участие Лионеля Месси в товарищеском матче.

Федерация футбола Марокко готова заплатить 450 тысяч евро Футбольной ассоциации Аргентины за участие в товарищеском матче нападающего Барселоны Лионеля Месси, сообщает AS.

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Товарищеский матч сборных Марокко и Аргентины состоится 26 марта на стадионе Принц Мула Абдулла в Рабате. Ранее сообщалось, что Месси намерен в ближайшее время вернуться в национальную команду Аргентины.

Последний раз за сборную Аргентины Месси играл на ЧМ-2018, где его команда дошла до 1/8 финала и со счетом 3:4 уступила Франции, которая впоследствии победила на Мундиале.

Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины – на его счету 65 голов в 128 матчах.

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Мир Лионель Месси Лионель Месси Марокко Марокко Аргентина Аргентина Товарищеские матчи
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