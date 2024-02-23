Пресс-слжба Интер Майами официально сообщила о трансфере 21-летнего аргентинца. Федерико Редондо подписал контракт с американским клубом до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

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По информации Фабрицио Романо, Интер Майами заплатил Архентинос Хуниорс за полузащитника 8 миллионов долларов. Также аргентинский клуб получит 15% с вероятной перепродажи игрока.

Федерико Редондо выступает в чемпионате Аргентины с 2022 года. С тех пор он провел 58 матчей во всех турнирах, забив два гола и оформив две результативные передачи.

Федерико – сын бывшего полузащитника сборной Аргентины и Реала Фернандо Редондо. В составе мадридцев он выступал с 1994 по 2000 годы. Редондо-страший со "сливочными" дважды выигрывал Лигу чемпионов и дважды завоевывал титул чемпиона Испании.

Напомним, за Интер Майами выступает ряд именитых игроков, включая Месси, Суареса, Бускетса и Кривцова.

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