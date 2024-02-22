Аргентинский феномен Лионель Месси развлекается в МЛС, где ему позволяют плевать на фэйр-плей.

В США стартовал новый сезон. Месси и Суарес помогли Интеру Майами выиграть матч-открытие, одолев Реал Солт-Лейк. Однако соцсети заполонил не ассист Лионеля, а его дриблинг.

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Игрок Реала травмировался и корчился от боли на газоне перед собственной штрафной площадкой. Месси не остановился, начал всех обыгрывать и перебросил травмированного соперника, будто манекен.

Соцсети взорвались возмущением и критикой Лионеля, который не считает игроков МЛС равными. Он не просто продолжил играть, но и унизил оппонента своим трюком.