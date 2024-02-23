Прес-служба Інтер Маямі офіційно повідомила про трансфер 21-річного аргентинця. Федеріко Редондо підписав контракт з американським клубом до 2027 року з опцією продовження ще на один сезон.

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За інформацією Фабріціо Романо, Інтер Маямі заплатив Архентінос Хуніорс за півзахисника 8 мільйонів доларів. Також аргентинський клуб отримає 15% з ймовірного перепродажу гравця.

Федеріко Редондо виступав у чемпіонаті Аргентини з 2022 року. Відтоді він провів 58 матчів у всіх турнірах, забивши два голи й оформивши дві результативні передачі.

Федеріко – син колишнього півзахисника збірної Аргентини та Реала Фернандо Редондо. У складі мадридців він виступав з 1994 по 2000 роки. Редондо-старший з "вершковими" двічі вигравав Лігу чемпіонів та двічі здобував титул чемпіона Іспанії.

Нагадаємо, за Інтер Маямі виступає низка іменитих гравців, включаючи Мессі, Суареса, Бускетса та Кривцова.

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