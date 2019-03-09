Барселона одержала волевую победу над Райо Вальекано

Месси спас победу Барселоны над Райо Вальекано в игре 27 тура Ла Лиги. Счет и обзор матча читайте на сайте "Футбол 24".

Райо Вальекано активно начал игру, однако уже к 10 минут матч начал проходить в ожидаемом ключе: Барселона атакует, соперник защищается всеми силами. Но именно Райо Вальекано первым вышел вперед. Де Томас из центра поля протащил мяч до штрафной и пробил в дальний угол, тер Штеген не смог справиться с этим ударом. Однако каталонцы продолжали атаковать и до перерыва счет сравняли, Пике головой замкнул навес Месси со штрафного.



После перерыва Дембеле сменил Артура и сразу поспособствовал забитому голу. Усман отдал на Семеду, который заработал пенальти, а Месси уверенно его реализовал. Райо Вальекано уже и не думал о контратаках, пытаясь только защищаться, а "сине-гранатовые" пытались помочь Коутинью отличиться результативным действием. Но третий гол удалось забить, как только Ракитич сменил бразильца и уже через 2 минуты в красивой комбинации ассистировал Суаресу, Луису оставалось забить в пустые ворота.



Благодаря этой победе Барселона набрала 63 очка и осталась на вершине турнирной таблицы, Райо Вальекано с 23 пунктами остался в зоне вылета.