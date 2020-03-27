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Барселона может стать первым большим клубом, обанкротившимся на карантине – шокирующий прогноз менеджера

16:42 86 Читати українською
Барселона может стать первым большим клубом, обанкротившимся на карантине – шокирующий прогноз менеджера
Месси и Бартомеу / Коллаж Vbet

Барселона рискует оказаться среди клубов, которым пандемия коронавируса нанесла наибольшие финансовые убытки.

Каталонский гранд уже рассматривает жесткие меры для уменьшения расходов, сообщает El Pais.

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Руководство "блаугранас" провело встречу с лидерами команды, на которой предупредили об уменьшении зарплаты, но далеко не весь состав воспринимает такие изменения. Барселона, как и Реал, имеют особую структуру некоммерческих компаний, поэтому финансовые убытки в этих клубах ощущаются еще сильнее.

Мадридцы имели определенные запасы благодаря сдержанной трансферной политике и победам в Лиге чемпионов. А вот Барселона вкладывала значительные средства в попытках вернуть прежние позиции на международной арене. Источник приводит скептический прогноз одного из менеджеров влиятельного клуба Бундеслиги: "Если произойдет что-то непредвиденное, то первым большим клубом, которому грозит банкротство, станет Барселона".

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