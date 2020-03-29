toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Альтернативный состав Барселоны в случае частичного банкротства – ни одной звезды и впечатляющий средний возраст

12:08 99 Читати українською
Альтернативный состав Барселоны в случае частичного банкротства – ни одной звезды и впечатляющий средний возраст
Игроки Барселоны Б / Marca

Барселона имеет интересный вариант состава на случай серьезного кризиса, вызванного коронавируса.

Издание Mundo Deportivo опубликовало альтернативный состав Барселоны в случае, если команду покинут главные звезды.

Легендарный экс-голкипер Барселоны госпитализирован с коронавирусом – он играл против Украины и Динамо

Как и во времена Гвардиолы, ставка сделана на воспитанников Ла Масии – исключениями являются Педри, Тодибо и Тринкау, которых каталонцы приобрели в Лас-Пальмасе, Тулузе и Браге соответственно. Интересно, что средний возраст этой команды составляет всего 20 лет и 73 дня.

Напомним, Барселона – один из топ-клубов, которые несут наибольшие убытки из-за пандемии коронавируса.

Барселона вводить шалену економію і продає 8 гравців – наслідки карантину приголомшують

blog_ava
Головко назвал единственного тренера, которого опасался Лобановский
07:30
583
Теги
Барселона Барселона Испания Барселона Б Барселона Б коронавирус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
дн
:
10
час
:
44
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук