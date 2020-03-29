Альтернативный состав Барселоны в случае частичного банкротства – ни одной звезды и впечатляющий средний возраст

Барселона имеет интересный вариант состава на случай серьезного кризиса, вызванного коронавируса.

Издание Mundo Deportivo опубликовало альтернативный состав Барселоны в случае, если команду покинут главные звезды.

Легендарный экс-голкипер Барселоны госпитализирован с коронавирусом – он играл против Украины и Динамо

Как и во времена Гвардиолы, ставка сделана на воспитанников Ла Масии – исключениями являются Педри, Тодибо и Тринкау, которых каталонцы приобрели в Лас-Пальмасе, Тулузе и Браге соответственно. Интересно, что средний возраст этой команды составляет всего 20 лет и 73 дня.

Напомним, Барселона – один из топ-клубов, которые несут наибольшие убытки из-за пандемии коронавируса.

Барселона вводить шалену економію і продає 8 гравців – наслідки карантину приголомшують