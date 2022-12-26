Несколько дней назад сайт Goal.com опубликовал инсайд о том, что нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси якобы выразил желание привезти кубок мира на домашний стадион своей клубной команды.

Месси хочет привезти кубок мира на Парк де Пренс, ПСЖ опасается реакции

Сообщалось, что Месси попросил боссов ПСЖ позволить ему показать выигранный трофей на Парк де Пренс. Однако эта информация оказалась фейковой. Авторитетный французский журналист RMC Sport Артур Перро заявил, что Месси не просил ПСЖ о чём-то подобном.

Напомним, что в финале ЧМ-2022 Аргентина одолела Францию в серии послематчевых пенальти.

Месси едва не пострадал, игроков эвакуировали вертолетом – Аргентина безумно отпраздновала победу на ЧМ-2022