Декілька днів тому сайт Goal.com опублікував інсайд про те, що нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі нібито висловив бажання привезти кубок світу на домашній стадіон своєї клубної команди.

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Повідомлялося, що Мессі попросив босів ПСЖ дозволити йому показати виграний трофей на Парк де Пренс. Однак ця інформація виявилася фейковою. Авторитетний французький журналіст RMC Sport Артур Перро заявив, що Мессі не просив ПСЖ про щось подібне.

Нагадаємо, що у фіналі ЧС-2022 Аргентина здолала Францію у серії післяматчевих пенальті.

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