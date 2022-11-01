Вингер Шахтера Михаил Мудрик получил шанс уже в ближайшее время стать игроком ПСЖ.

Парижане стали фаворитом в борьбе за Михаила Мудрика. Французский гранд настроен оформить трансфер вингера сборной Украины уже в январе, опередив Арсенал и Манчестер Сити, сообщает Sport Mediaset.

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В ПСЖ отдают себе отчет, что ради Мудрика им придется изрядно потратиться. "Монструозная операция" стоимостью 100 миллионов евро – такими словами итальянское СМИ описывает потенциальный переход звезды Шахтера.

В сезоне 2022/23 Мудрик стал одним из открытий Лиги чемпионов. Игрок Шахтера забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 5-ти матчах группового турнира. В УПЛ 21-летний вингер отметился 4-мя голами и 5-ю результативными передачами.

Контракт Михаила Мудрика с Шахтером действует до конца 2026 года. Украинец интересует ряд именитых клубов Европы – Реал, Арсенал, Манчестер Сити, Ювентус, Ньюкасл и другие.

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