Каталонцам придется бороться за путевку в финал мини-турнира без своего лидера.

Тренерский штаб Барселоны прибережет Лионеля Месси и не станет его задействовать в полуфинале Суперкубка Испании, сообщает Marca.

Куман: Месси нужен Барселоне для борьбы за трофеи

Аргентинский форвард испытывает дискомфорт в задней части левого бедра, из-за чего Лионель был вынужден пропустить сегодняшнюю тренировку каталонцев. В лагере "блаугранас" рассчитывают, что Месси поможет команде уже в финальной игре (17 января), если Барсе удастся одолеть Реал Сосьедад.

Напомним, в параллельном полуфинале сразятся мадридский Реал и Атлетик из Бильбао.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му