Каталонцям доведеться виборювати путівку у фіналу міні-турніру без свого лідера.

Тренерський штаб Барселони прибереже Ліонеля Мессі та не стане його задіювати у півфіналі Суперкубка Іспанії, повідомляє Marca.

Куман: Мессі потрібен Барселоні задля боротьби за трофеї

Аргентинський форвард відчуває дискомфорт у задній частині лівого стегна, через що Ліонель був змушений пропустити сьогоднішнє тренування каталонців. У таборі "блаугранас" розраховують, що Мессі допоможе команді вже у фінальній грі (17 січня), якщо Барсі вдасться здолати Реал Сосьєдад.

Нагадаємо, у паралельному півфіналі змагатимуться мадридський Реал та Атлетік з Більбао.

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