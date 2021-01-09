"Борьба за титулы зависит не только от одного футболиста. Имеет значение характер всей команды. Если все в порядке и в лучшей форме, они могут бороться. Но с учетом того, что есть дистанция, становится сложнее. На этой неделе мы играли хорошо, и это вселяет в меня уверенность.

Дубли Месси и Гризманна в видеообзоре матча Гранада – Барселона – 0:4

Барселоне нужен Лео из-за его важности, эффективности... Он нужен нам, чтобы бороться за трофеи. Благодаря результату мы смогли заменить и его, и Педри. Не хотели рисковать Араухо, Деста я тоже заменил благодаря счета.

Месси изо всех сил пытается помочь команде. В последнее время у него все хорошо, он очень эффективен. Как и команде, ему было сложно начать сезон, но он всегда был очень мотивирован. Сейчас он забивает больше, но Лео всегда был вовлечен в игру", – приводит слова Кумана Marca.

Отметим, что Барселона разбила Гранаду (4:0), а Месси отметился дублем в воротах соперника.

Барселона деклассировала Гранаду – Месси и Гризманн оформили по дублю