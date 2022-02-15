"Месси не оставит в ПСЖ ни единого следа. Это парень другого клуба, Барселоны, и это его жизнь. То же касается и города. Он ездит в Барселону на выходные. Месси просто проходил мимо, никто не ожидал его здесь, даже он сам. Лео подписал контракт на 2 сезона в 34 года. Это действительно лучший игрок в истории, но он уже не тот.

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Месси не может играть так, как раньше. И кроме того, и это самое главное, у него нет хорошей команды и товарищей. В клубе нужно чувствовать себя хорошо, а сейчас у ПСЖ много проблем с адаптацией. Это влияет на личную жизнь. Поэтому я не думаю, что он оставит след, как Ибрагимович. Хотя история ПСЖ коротка, но там были такие великие игроки как Раи, Луис Фернандес… Месси не вписывается туда", – поделился Ротен в интервью Marca.

Добавим, что Лионель провел 20 поединков за ПСЖ, в которых забил 7 голов и 8 ассистов. Сегодня аргентинец может сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

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