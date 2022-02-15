ПСЖ и Реал явно не желали встретиться друг с другом уже в 1/8 финале ЛЧ. Парижане по результатам жеребьевки сначала наткнулись на Манчестер Юнайтед, который лихорадит в матчах с аутсайдерами АПЛ, а мадридцы получили в пару Бенфику – впрочем, ошибка с формированием корзин привела к повторному жребию. "Сливочные" даже собирались подавать протест, но от этой идеи отказались.

Финал Лиги чемпионов могут перенести из России – все из-за возможного вторжения в Украину

С другой стороны, оба клуба смогут продать противостояние как можно дороже. Флорентино Перес для этого и придумывал Суперлигу, а Нассер Аль-Хелаифи с теми же целями поддерживает реформу ЛЧ от УЕФА. Для рядовых же фанатов пара выглядит идеальной – и дело не только в статусе команд. Просто у одной части матчей 1/8 финала нет интриги, а другая рискует вылиться в скучную тактическую битву с игрой на ноль.

ПСЖ и Реал точно не про это. Французский гранд вообще год от года бросает вызов системным подходам в футболе. У Клоппа, Гвардиолы, Конте, Флика или Нагельсманна игра подчинена тонко отлаженной структуре, в то время как Париж максимально эксплуатирует талант суперзвезд.

С системной точки зрения добиваться триумфов в топ-турнирах, имея впереди освобождённую от прессинга тройку Месси-Неймар-Мбаппе, абсолютно невозможно – впрочем, яркие победы парижан над Баварией, Манчестер Сити или тем же Реалом, а также финал и полуфинал ЛЧ, заставили тактических аналитиков смириться. Даже самую лучшую структуру можно разбить реактивными рывками Мбаппе, финтами Неймара, сейвами Наваса или гением Маркиньоса. И не только в одном матче.

История Лиги чемпионов богата рекордами и особыми достижениями! Убедитесь в этом, просматривая любимые матчи с коктейлями Żubrówka. Żubrówka – для тех, кто желает настоящего! Узнать больше о Żubrówka и коктейли здесь.

Для фанов более важно, что ПСЖ привык демонстрировать необычайно яркий футбол, освобождённый от оков жестких схем. С другой стороны, класс исполнителей позволяет тренеру оперировать какими-либо игровыми моделями – при всей ставке на талант звезд, Париж никогда не был простым в тактическом плане. Проблема лишь в том, что у Маурисио Почеттино вообще не получается выжимать максимум. Его ПСЖ – уязвимый, нестабильный и несбалансированный.

Конечно, во Франции столичный коллектив имеет 13-очковый гандикап, но в игровом плане в последние два месяца проблем хватало. Чего только стоит тяжелый матч против Ренна на выходных – вырвать победу в нем удалось на 90+4-й минуте. Причем гости выглядели гораздо лучше во всех фазах, а Париж провел всего один удар в створ.

"Эта игра могла бы стать финалом": Анчелотти отметил равенство сил ПСЖ и Реала перед матчем плей-офф Лиги чемпионов

В Кубке команда недавно уступила Ницце, не забив ни одного гола. У Лиона и Лорьяна тоже не удалось выиграть. Впрочем, стоит не забывать о разгроме Лилля (5:1) и легком выносе Монако (2:0), а также о 4-матчевой победной серии в чемпионате (12:2 по голам).

На групповом этапе ЛЧ французы тоже демонстрировали контрастность. В Англии они заслуженно проиграли Манчестер Сити, но дома разбили "горожан" – в целом, тот матч был ровным, но все решили звезды парижан. Трудные поединки с РБ Лейпциг завершились со счетом 2:2 и 3:2. Вот таков он, нынешний ПСЖ. То густо, то пусто.

У команды Маурисио Почеттино наметилась чрезвычайная зависимость от формы Мбаппе – Килиан забил 21 гол и отдал 11 ассистов во всех турнирах. Вся команда провела 72 гола. Месси же, при всей своей невнятности в Лиге 1, феерит в ЛЧ – у него 5 голов и 7 ассистов. Обе звезды будут чрезвычайно заведены на Реал, но вместе с тем они вносят безумный дисбаланс в структуру игры. Справится ли с этим Поч сегодня? Матч покажет.

Реал, в принципе, выступает антиподом ПСЖ. Мадридцы держатся за понятную и эффективную игровую модель, в которой грамотно сбалансированы командность и индивидуальное мастерство. "Сливочные" прекрасно обучены выходу из-под давления на собственной половине. Они очень классно перекрывают линии передач соперника, шикарно работают на мяче и оперативно подстраиваются под тактику соперника. Каждое движение "бланкос" синхронизировано с командными перемещениями.

Коллектив готов к любым ситуациям на поле, а в топ-матчах его преимущество над соперниками было заметно невооруженным глазом. Реал уверенно бил Барселону и Атлетик в Суперкубке, одолел всех прямых конкурентов в битве за золото Ла Лиги, а также лидирует по xG и ожидаемым очкам. Все выглядит идеально, однако это лишь эффектный фасад, за которым уже сейчас заметен потрёпанный жизнью интерьер.

Реал в последних пяти матчах выиграл всего два раза – у Гранады (1:0) и Эльче (благодаря голу на 116-й минуте). За этот период мадридцы пропустили три мяча от того же Эльче (расписав ничью на Сантьяго Бернабеу) и заслуженно уступили Атлетику в Кубке (0:1). Не в последнюю очередь это случилось из-за отсутствия Бензема, в активе которого 24 гола и 9 ассистов – и без которого Винисиус не так крут.

Реал рассматривает Почеттино на потенциальную замену Анчелотти, – СМИ

Доминирование "сливочных" в топ-матчах в текущем сезоне носит специфический характер – команда создает не очень много моментов, но демонстрирует классную реализацию благодаря качественным передачам, смещениям и индивидуальному мастерству в завершении атак. От своих суперзвезд структура игры мадридцев зависит не меньше, чем футбол ПСЖ. В нее нельзя поместить ноунейма без потери качества.

Класса Реала хватает для нынешней Ла Лиги, но хватит ли его на Лигу чемпионов? В этом большие сомнения, ведь "королевскому клубу" не хватает качественного прессинга – в Испании по его интенсивности мадридцы идут на 16-й позиции. Команда критически зависима от Бензема и Винисиуса, а глубина состава не так уж велика. Впрочем, класса может хватить конкретно на матч против ПСЖ.

Кадровая ситуация

К сожалению, Серхио Рамос не сможет сыграть против бывшего клуба. Он тренируется индивидуально и пройдет новое обследование через неделю. Кроме того, в заявку не попали Идрисса Гуйе и Ади Диалло, которым нужно время на восстановление после КАН.

Главная интрига крутится вокруг Неймара – бразилец не играл с 28 ноября, но восстановился от травмы и на днях вернулся в общую группу. Ожидать его в старте не стоит, но Маурисио Почеттино надеется, что нападающий получит место в запасе.

Реал имеет большие проблемы с Бензема. Карим не выходил на поле с 23 января, получив мышечную травму, однако он уже восстановился. Француз прилетел в Париж и провел часть тренировки вместе со всей командой. Решения по его участию в матче будут принимать сегодня.

В заявку попал Менди, который пропускал три последних поединка. Кроме того, Карло Анчелотти заявил о хороших шансах Бэйла сыграть против ПСЖ.

Ориентировочные составы на матч ПСЖ – Реал Мадрид

ПСЖ: Навас – Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш – Вейналдум, Данилу, Верратти – Мбаппе, Месси, Ди Мария

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Кроос, Казэмиро, Модрич – Асенсио, Родриго, Винисиус

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Болельщики получили яркое противостояние двух атакующих коллективов, делающих ставку на эксплуатацию звезд – Париж в большей степени, Мадрид в меньшей. Структура игры у них имеет серьезные недостатки, поэтому Мбаппе и Винисиусу будет где разгуляться. Значит, можно ожидать значительное количество голов.

Определить фаворита непросто. ПСЖ не проигрывает в родных стенах с апреля 2021 года. Реал прямо сейчас выглядит более организованным и стабильным, но у парижан очень сильный состав. Что перевесит? Вероятно, все решат мелочи и индивидуальный перформанс лидеров.

Результативная ничья кажется достаточно вероятным результатом. На нее и поставим.