"Нет сомнений: Лео – лучший игрок мира, и он доставит много радости ПСЖ и фанатам клуба. Он сделает то, что умеет, как обычно. Но из-за травм и вызовов в сборную, куда его приглашали ежемесячно, время на адаптацию сократилось. Месси никогда не будет искать оправдания, как и мы.

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Но он никогда не играл нигде, кроме Барселоны. Когда ты переходишь в новый клуб, нужно пройти через этот естественный процесс и привыкнуть к новому месту. Травмы, переезды, отсутствие постоянного контакта с партнерами означают, что время на адаптацию к команде увеличивается, поэтому на возвращение Месси к лучшей форме ушло время", – приводит слова Почеттино Culture PSG со ссылкой на EL Pais.

Добавим, что Месси провел 20 матчей за ПСЖ, в которых забил 7 голов и отдал 8 ассистов.

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