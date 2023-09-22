Лионель Месси намекнул, что Интер Майами будет не последним клубом в его карьере.

"На личном уровне меня всегда тянуло в Ньюэллс Олд Бойз. Особенно после того, как я стал чемпионом мира.

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Я понял, что могу наслаждаться аргентинским футболом, играя за Ньюэллс. Как когда-то, когда я был маленьким и бегал по их полям... Играть там снова – моя мечта, но не знаю, что будет дальше", – приводит слова Месси Infobae.

Напомним, Лео еще ребенком провел пять лет в структуре аргентинского клуба, а затем его перехватила Барселона. Контракт Месси с Интером рассчитан до конца 2025 года.

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