Именитый акционер флоридского клуба сам поднялся на опасную высоту, чтобы начистить до блеска мурал с изображением Месси. Жена Виктория восторженно комментировала работу мужа.

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"Разве есть что-то, что не может сделать Дэвид Бекхэм? Мы в городе всего несколько дней, а он сразу берется за дело. Да, это он сейчас отбеливает зубы Месси, а мы наблюдаем! Всем поцелуи из Майами", – написала Виктория под видео с работой мужа.

Напомним, Месси подписал с Интер Майами 2-летний контракт. По слухам, зарплата Лео составит 50-60 миллионов долларов в год. Дебют чемпиона мира ожидается 21 июля.

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