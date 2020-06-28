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Месси нанес ни одного удара в створ ворот за последние два матча Барселоны

06:00 - Читати українською
Месси нанес ни одного удара в створ ворот за последние два матча Барселоны
Лионель Месси / Фото ФК Барселона

Лидер Барселоны не может найти свою игру, за что каталонцы могут поплатиться чемпионством.

50’ Федор Смолов
88’ Яго Аспас
 
Луис Суарес 20’
Луис Суарес 67’
20’ Луис Суарес
50’ Федор Смолов
67’ Луис Суарес
88’ Яго Аспас

В рамках 32-го тура Ла Лиги Барселона потеряла очки в поединке с Сельтой (2:2).

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Звезда каталонцев Лионель Месси не смог нанести ни одного удара в створ ворот, и такая неудача аргентинца преследует уже второй матч подряд, сообщает портал Squawka. За последние две встречи форвард нанес 14 ударов.

Напомним, за 6 туров до завершения Примеры, Реал уступает Барсе на одно очко, но у мадридцев еще есть игра в запасе.

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Теги
Испания Барселона Барселона Сельта - Барселона Лионель Лионель Месси
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