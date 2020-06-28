Месси нанес ни одного удара в створ ворот за последние два матча Барселоны

Лидер Барселоны не может найти свою игру, за что каталонцы могут поплатиться чемпионством.

В рамках 32-го тура Ла Лиги Барселона потеряла очки в поединке с Сельтой (2:2).

Месси сцепился с Гризманном на тренировке Барселоны – Сетьену пришлось вмешаться

Звезда каталонцев Лионель Месси не смог нанести ни одного удара в створ ворот, и такая неудача аргентинца преследует уже второй матч подряд, сообщает портал Squawka. За последние две встречи форвард нанес 14 ударов.

Напомним, за 6 туров до завершения Примеры, Реал уступает Барсе на одно очко, но у мадридцев еще есть игра в запасе.

Барселона упустила победу над Сельтой из-за ужасной игры в обороне