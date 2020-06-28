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Мессі не завдав жодного удару у площину воріт за останні два матчі Барселони

06:00 - Читать на русском
Мессі не завдав жодного удару у площину воріт за останні два матчі Барселони
Ліонель Мессі / Фото ФК Барселона

Лідер Барселони не може знайти свою гру, за що каталонці можуть поплатитись чемпіонством.

50’ Федір Смолов
88’ Яго Аспас
 
Луїс Суарес 20’
Луїс Суарес 67’
20’ Луїс Суарес
50’ Федір Смолов
67’ Луїс Суарес
88’ Яго Аспас

У рамках 32-го туру Ла Ліги Барселона втратила очки у поєдинку з Сельтою (2:2).

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Зірка каталонців Ліонель Мессі не зміг завдати жодного удару у площину воріт, і така невдача аргентинця переслідує вже другий матч поспіль, повідомляє портал Squawka. За останні дві зустрічі форвард завдав 14 ударів.

Нагадаємо, за 6 турів до завершення Прімери, Реал поступається Барсі на одне очко, але у мадридців ще є гра в запасі.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Сельта - Барселона Ліонель Ліонель Мессі
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