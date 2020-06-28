Мессі не завдав жодного удару у площину воріт за останні два матчі Барселони

Лідер Барселони не може знайти свою гру, за що каталонці можуть поплатитись чемпіонством.

У рамках 32-го туру Ла Ліги Барселона втратила очки у поєдинку з Сельтою (2:2).

Мессі зчепився з Грізманном на тренуванні Барселони – Сетьєну довелось втрутитись

Зірка каталонців Ліонель Мессі не зміг завдати жодного удару у площину воріт, і така невдача аргентинця переслідує вже другий матч поспіль, повідомляє портал Squawka. За останні дві зустрічі форвард завдав 14 ударів.

Нагадаємо, за 6 турів до завершення Прімери, Реал поступається Барсі на одне очко, але у мадридців ще є гра в запасі.

Барселона втратила перемогу над Сельтою через жахливу гру в обороні