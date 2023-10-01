Месси надеется уговорить Модрича перебраться в Интер Майами – первый шаг уже сделан
Лионель Месси хочет видеть в Интер Майами полузащитника Реала Луку Модрича.
В последнее время хорват не так часто появляется в стартовом составе мадридцев. Главный тренер "сливочных" отдает предпочтение молодым футболистам. Конечно, Луку Модрича это не устраивает. Предраг Миятович, бывший игрок Реала, рассказал в эфире Cadena SER Carrusel Deportivo, что на хорвата уже охотится Интер Майами.
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"Он получил предложения из Соединенных Штатов, от многих команд и от Интер Майами. Сам Месси лично заинтересовался этой возможностью. В Хорватии несколько дней назад Модрич встретился с Бекхэмом, где они обедали", – цитирует Миятовича AS.
Напомним, что летом Лука Модрич отказался от предложения из Саудовской Аравии, поскольку хотел продолжать свою карьеру в Реале. Действующее соглашение обладателя "Золотого мяча" с мадридцами рассчитано до 30 июня 2024 года.
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