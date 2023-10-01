В восьмом туре мадридцы смогли остановить Жирону (3:0), которая не проигрывала семь матчей подряд. Встречу омрачил эпизод с капитаном Реала, который нанес травму Кристану Порту. В компенсированное время Начо совершил грубый подкат, и судья удалил защитника Реала.

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Как сообщает Relevo, статья 102 правил предусматривает наказание за подобную игру от четырех до 12 матчей. Это означает, что Начо как минимум пропустит четыре встречи в Ла Лиге. Он не сыграет против Осасуны, Севильи, Барселоны и Райо Вальекано.

Напомним, что Эль-Класико в первом круге сезона 2023/24 запланировано на 28 октября.

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