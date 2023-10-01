Останнім часом хорват не так часто з'являється у стартовому складі мадридців. Головний тренер "вершкових" віддає перевагу молодим футболістам. Звичайно, Луку Модріча це не влаштовує. Предраг Міятовіч, колишній гравець Реала, розповів в ефірі Cadena SER Carrusel Deportivo, що на хорвата вже полює Інтер Маямі.

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"Він отримав пропозиції зі Сполучених Штатів, від багатьох команд і від Інтер Маямі. Сам Мессі особисто зацікавився цією можливістю. У Хорватії кілька днів тому Модріч зустрівся з Бекхемом, де вони обідали", – цитує Міятовіча AS.

Нагадаємо, що влітку Лука Модріч відмовився від пропозиції з Саудівської Аравії, оскільки хотів продовжувати свою кар'єру в Реалі. Чинна угода володаря "Золотого м'яча" з мадридцями розрахована до 30 червня 2024 року.

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