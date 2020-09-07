Пресс-служба "блаугранас" отметила возвращение аргентинца специальным видео в официальном твиттере клуба.

Месси заблаговременно прибыл на тренировку Барселоны – бойкот аргентинца завершился

Накануне Месси наконец сдал тест на COVID-19 и получил разрешение на занятия с командой. В понедельник он заранее приехал на клубную базу и начал подготовку к новому сезону. Старт тренировок под руководством Рональда Кумана нападающий пропустил из-за нежелания продолжать выступления за Барсу.

Ранее Лионель Месси бойкотировал все мероприятия "блаугранас", требуя права на бесплатный переход в другую команду. Однако, Барселона настаивала на выплате клаусулы в размере 700 млн евро. В конце концов, Лионель Месси вынужден был остаться на Камп Ноу еще на один сезон.

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