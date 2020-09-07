Прес-служба "блаугранас" відзначила повернення аргентинця спеціальним відео в офіційному твіттері клубу.

Мессі завчасно прибув на тренування Барселони – бойкот аргентинця завершився

Напередодні Мессі нарешті здав тест на COVID-19 та отримав дозвіл на заняття із командою. У понеділок він заздалегідь приїхав на клубну базу та почав підготовку до нового сезону. Старт тренувань під керівництвом Рональда Кумана нападник пропустив через небажання продовжувати виступи за Барсу.

Раніше Ліонель Мессі бойкотував усі заходи "блаугранас", вимагаючи права на безкоштовний перехід до іншої команди. Однак, Барселона наполягала на виплаті клаусули в розмірі 700 млн євро. Зрештою, Ліонель Мессі змушений був залишитися на Камп Ноу ще на один сезон.

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