Два представителя КОНКАКАФ хотят сыграть с командами Неймара и Лионеля Месси.

Сборные США и Канады ведут переговоры с КОНМЕБОЛ относительно своего участия на Копа Америка 2024 года. Об этом информирует телеканал FOX Sports.

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В то же время американский футбольный комментатор Максимилиано Бретос сообщает в своём Твиттере о том, что турнир 2024 года может состояться в США.

Напомним, что КОНМЕБОЛ в последние годы часто приглашает сборные из других конфедераций для повышения конкурентоспособности турнира. Так, на Копа Америка уже успели выступить команды Мексики и Катара.

Нидерланды стали первым четвертьфиналистом ЧМ-2022, переиграв США благодаря историческому перфомансу Дюмфриса