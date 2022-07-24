"Месси был для Барселоны всем. Возможно, еще самый лучший, самый эффективный игрок в истории клуба. Его можно сравнить разве что с Кройффом. Однако когда-то он должен был уйти. Это произошло из-за наследства, которое нам досталось. Клуб всегда будет выше игроков и тренеров, но надеюсь, что глава Месси в команде еще не кончилась.

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На нас лежит ответственность за то, чтобы эта история продолжалась. Она еще не закрыта. Нужно дождаться момента, когда все можно будет сделать так, как это должно было быть. Конец этой истории должен быть более пышным", – поделился Лапорта в комментарии ESPN.

Заметим, что Месси является символом Барселоны и выступал в системе клуба с 2000 года, однако в 2021-м он покинул каталонцев из-за финансовых проблем "блаугранас". За это время Лионель успел выиграть 7 "Золотых мячей" и 32 различных командных трофея.

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