"Мессі був для Барселони всім. Можливо, ще найкращий, найефективніший гравець в історії клубу. Його можна порівняти хіба що з Кройффом. Однак колись він повинен був піти. Це сталося через спадщину, яка нам дісталася. Клуб завжди буде вище гравців та тренерів, але сподіваюся, що глава Мессі в команді ще не закінчилася.

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На нас лежить відповідальність за те, щоб ця історія продовжувалася. Вона ще не закрита. Потрібно дочекатися моменту, коли все можна буде зробити так, як це мало бути. Кінець у цієї історії повинен бути більш пишним", – поділився Лапорта у коментарі ESPN.

Зауважимо, що Мессі є символом Барселони та виступав у системі клубу з 2000 року, проте у 2021-му він покинув каталонців через фінансові проблеми "блаугранас". За цей час Ліонель встиг виграти 7 "Золотих м'ячів" та 32 різноманітних командних трофеї.

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