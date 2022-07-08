Нападающий сборной Бразилии спровоцировал не лучшую атмосферу в раздевалке ПСЖ. Новому наставнику Кристофу Гальтье есть над чем работать.

Килиан Мбаппе после продления контракта с ПСЖ получил определенное влияние на трансферную политику клуба, участвуя в принятии ключевых решений. Француз намекнул, что парижанам лучше избавиться от 30-летнего Неймара, ведь его недисциплинированность вредит команде.

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Это встретило сопротивление Лионеля Месси. Аргентинец, который дружит с бразильцем еще со времен Барселоны, считает, что форварда нужно оставить. Поэтому между Мбаппе и Месси возник определенный конфликт, сообщает Mundo Deportivo.

Правда, разногласия между двумя звездами ПСЖ, похоже, ни на что не повлияют. Недавно клуб вынужденно активировал автоматическую опцию продления контракта Неймара. Теперь соглашение бразильца действует еще 5 лет, а желающих его приобрести нет.

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