"Я не знаю, уйду я, или нет. Я хотел бы уйти как можно лучше. Если я покину Барселону, то хотел бы потом вернуться, чтобы жить в этом городе и работать в клубе.

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Барселона важнее любого игрока. Надеюсь, что с новым президентом у команды все будет хорошо.

Мне приходилось бороться, я был не в том месте, где я хотел быть, и я изо всех сил пытался приспособиться к раздевалке. Перехода в Реал или Атлетико не произойдет, никаких вариантов", – приводит слова Месси Marca.

Напомним, прошлым летом Месси склонялся к уходу из клуба и даже делал официальный запрос, но клуб нашел возможность удержать свою главную звезду. В нынешнем сезоне Лео забил 7 голов в 14 матчах Ла Лиги.

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