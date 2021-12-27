"Я не знаю, піду я, чи ні. Я хотів би піти якомога краще. Якщо я покину Барселону, то хотів би потім повернутися, щоб жити у цьому місті й працювати у клубі.

Барселона розсекретила причину додаткових "канікул" Мессі

Барселона важливіша за будь-якого гравця. Сподіваюсь, що з новим президентом у команди все буде добре.

Мені доводилося боротися, бо я справді був не в тому місці, де я хотів бути, і я з усіх сил намагався пристосуватися до роздягальні. Переходу в Реал або Атлетіко не відбудеться, жодних варіантів", – наводить слова Мессі Marca.

Нагадаємо, минулого літа Мессі схилявся до відходу з клубу і навіть робив офіційний запит, але клуб знайшов можливість утримати свою головну зірку. В нинішньому сезоні Лео забив 7 голів у 14 матчах Ла Ліги.

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