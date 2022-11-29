Нападник ПСЖ Ліонель Мессі може перебратись до МЛС, але не так швидко, як очікувалось.

Мессі все ще не має домовленостей щодо нового клубу після завершення контракту з ПСЖ, повідомляє Sky Sports.

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Хоча писали про те, що Лео вже в 2023 році може перебратись в МЛС до Інтер Маямі, яким володіє Девід Бекхем, існує інший варіант розвитку подій. Так, в аргентинця першою опцією залишається продовження контракту з ПСЖ. Також в поверненні Мессі зацікавлена Барселона.

Зазначається, що відхід Ліонеля з європейського футболу можна очікувати в 2024 або 2025 році. Цікаво, що на даному етапі не можна стверджувати, що саме Інтер Маямі стане новим клубом Мессі в США.

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