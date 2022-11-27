Лионель Месси уже определился, где хочет выступать по завершении контракта с ПСЖ.

Звездный аргентинец уже договорился о присоединении к Интеру Майами летом 2023 года, утверждает авторитетный The Times.

Месси установил уникальный рекорд чемпионатов мира в матче с Мексикой

Клуб Дэвида Бекхэма уверен, что Месси подпишет все необходимые документы после завершения чемпионата мира. Переход будет бесплатным, но самому Лео дадут самую большую зарплату в истории МЛС. Вероятно, Интер попытается пригласить еще и двух хороших друзей 35-летнего форварда – Луиса Суареса и Сеска Фабрегаса. COPE добавляет, что в Майами переедет и Серхио Бускетс, который доработает летом контракт с Барселоной.

Напомним, Месси проводит свой второй сезон в составе ПСЖ. Статистика звезды ПСЖ выглядит очень мощно – 14 голов и 17 ассистов в 22 матчах.

Аргентина победила Мексику в матче за жизнь на ЧМ-2022 – Месси вытащил "альбиселесте" голом и ассистом